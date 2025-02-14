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الحريري يعلن عودة تيار المستقبل للعمل السياسي: هذا التيار باقٍ!

14
FEBRUARY
2025
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أكد رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، في كلمة ألقاها من ساحة الشهداء في بيروت، استمرار التزامه بمطالب العدالة للشهيد رفيق الحريري ورفاقه، مشيرًا إلى أن لبنان ما زال يعاني من الأزمات التي تحتاج إلى حلول جذرية.

وقال الحريري في بداية كلمته: "صرلنا زمان ما حكينا، ومنذ عشرين عامًا نزلتم إلى هذه الساحة وقلتم للرئيس الشهيد رفيق الحريري: رح نشتقلك. واليوم عدنا إلى هذه الساحة لنقول له: اشتقنالك! هذه الساحة هي ساحة الذكرى، ساحة الثورة، وساحة المطالبة بالعدالة."

وشدد الحريري على أن المطالبة بالعدالة هي "مطلب لا مهرب منه"، حيث قال: "منذ عشرين عامًا طالبتم بتحقيق العدالة، وبإرادتكم طردتم نظام الرئيس المجرم بشار الأسد من لبنان. ونحن اليوم نؤكد على نفس المطالب، وسنبقى على درب العدالة مهما طال الزمن."


وتابع: "بعد عشرين سنة، وقبلها ثلاثون سنة من الحكم الطائفي، من المعاناة، من الظلم، من القتل، والاعتقال، والتعذيب، والوحشية، قام الشعب السوري البطل وطرد المجرم من سوريا. ربما هذه هي بداية العدالة، وربما هذه نهايتها. في الحالتين، عدالة الأرض قد تأخذ وقتًا، لكن عدالة رب العالمين لا يهرب منها أحد."

كما أكد الحريري في كلمته على ضرورة بناء "دولة طبيعية" في لبنان، حيث قال: "ماذا كان مشروع رفيق الحريري؟ مشروعنا كان واضحًا، غير دستور الطائف، بناء الدولة، إعادة الإعمار، تطوير المؤسسات، إطلاق الطاقات، تحرير لبنان والحفاظ على سيادة الدولة على كامل أراضيها."

وأضاف: "نحن لا ننكر أننا تحملنا جزءًا من المسؤولية في أزمات لبنان. لكننا لم نتراجع في أي لحظة، وتحملنا مسؤوليتنا بكل شجاعة."

وأعرب الحريري عن موقفه من التحديات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل، قائلاً: "المشكلة مع نتنياهو هي الهروب من المسؤولية، الهروب من السلام إلى الحرب، وهي مشكلة احتلال وقتل وتشريد شعب. هذه المشكلة لا يمكن أن تحل على حساب مصر ولا على حساب الأردن ولا من حساب المملكة العربية السعودية."

وفيما يخص الدعم الشعبي الذي تلقاه خلال العشرين عامًا الماضية، قال الحريري: "اليوم هو وقت شهيدنا الكبير، وقت الذكرى العشرين للرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل رفاقه الشهداء. وكما كنتم دائمًا إلى جانبي، سأظل دائمًا إلى جانبكم ولن أترككم."

كما شدد على أن مطالب اللبنانيين لا تختلف عن مطالب بناء دولة مستقرة، حيث قال: "نحن بماذا كنا نطالب؟ بدولة طبيعية. دولة فيها السلاح يحتكره الجيش الوطني والقوى الأمنية الشرعية، اقتصادات حرة ومنتجة توفر العمل والحياة الكريمة، وقضاء مستقل ينصف الجميع، وعلى رأسهم الشهداء والجرحى والمنكوبين في انفجار المرفأ."

وأعلن الحريري أن "تيار المستقبل" سيظل "مستمرًا في العمل" من أجل لبنان، قائلاً: "تيار المستقبل باقٍ وسيبقى معكم وسيكون صوتكم في كل الاستحقاقات الوطنية وبكل المحطات الآتية."

كما أكد دعم "تيار المستقبل" للعهد والحكومة اللبنانية في سعيهما لبناء "دولة طبيعية" وعلاقات مستقرة مع العائلة العربية والمجتمع الدولي. وأكد أيضًا موقفه الثابت في دعم الدولة اللبنانية والجيش الوطني، مشيرًا إلى أهمية "تطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701 كاملاً، بما في ذلك خروج الاحتلال الإسرائيلي من كل القرى التي لا يزال موجودًا فيها."

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