living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البابا فرانسيس يدخل المستشفى

14
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الفاتيكان صباح اليوم أن البابا فرانسيس سيدخل المستشفى في روما لتلقي العلاج من التهاب الشعب الهوائية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من التحديات الصحية التي تواجه البابا البالغ من العمر 88 عامًا، ما أثار قلقًا حول حالته الصحية.

وقال بيان صادر عن الفاتيكان: "هذا الصباح، وبعد انتهاء اللقاءات، سيتم إدخال البابا فرانسيس إلى عيادة أغوستينو جيميلي في روما لإجراء بعض الفحوصات التشخيصية الضرورية ومتابعة العلاج من التهاب الشعب الهوائية الذي لا يزال مستمرًا."

وقد دخل البابا المستشفى في السنوات الأخيرة عدة مرات، حيث خضع لعملية جراحية في البطن في عام 2023، بالإضافة إلى زيارته المتكررة للمستشفيات من أجل العلاج والمتابعة الصحية. هذه الزيارة الجديدة إلى المستشفى أثارت قلقًا في أوساط الكنيسة الكاثوليكية والمجتمع الدولي، خاصة في ظل تقدمه في السن ومعاناته من مشاكل صحية متتالية.


وأشار الفاتيكان إلى أن البابا كان يعاني في الفترة الأخيرة من أعراض التهاب الشعب الهوائية، وهو ما استدعى إجراء الفحوصات اللازمة لزيادة الاطمئنان على صحته ومتابعة العلاج الطبي المناسب.

ورغم هذه التحديات الصحية، يواصل البابا فرانسيس القيام بمهامه الكنسية والاجتماعية كعادته، معبرًا عن حرصه على خدمة الكنيسة والعالم، رغم التقدم في العمر والمشاكل الصحية التي يواجهها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout