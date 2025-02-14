البابا فرانسيس يدخل المستشفى

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أعلن الفاتيكان صباح اليوم أن البابا فرانسيس سيدخل المستشفى في روما لتلقي العلاج من التهاب الشعب الهوائية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من التحديات الصحية التي تواجه البابا البالغ من العمر 88 عامًا، ما أثار قلقًا حول حالته الصحية.

وقال بيان صادر عن الفاتيكان: "هذا الصباح، وبعد انتهاء اللقاءات، سيتم إدخال البابا فرانسيس إلى عيادة أغوستينو جيميلي في روما لإجراء بعض الفحوصات التشخيصية الضرورية ومتابعة العلاج من التهاب الشعب الهوائية الذي لا يزال مستمرًا."

وقد دخل البابا المستشفى في السنوات الأخيرة عدة مرات، حيث خضع لعملية جراحية في البطن في عام 2023، بالإضافة إلى زيارته المتكررة للمستشفيات من أجل العلاج والمتابعة الصحية. هذه الزيارة الجديدة إلى المستشفى أثارت قلقًا في أوساط الكنيسة الكاثوليكية والمجتمع الدولي، خاصة في ظل تقدمه في السن ومعاناته من مشاكل صحية متتالية.



وأشار الفاتيكان إلى أن البابا كان يعاني في الفترة الأخيرة من أعراض التهاب الشعب الهوائية، وهو ما استدعى إجراء الفحوصات اللازمة لزيادة الاطمئنان على صحته ومتابعة العلاج الطبي المناسب.

ورغم هذه التحديات الصحية، يواصل البابا فرانسيس القيام بمهامه الكنسية والاجتماعية كعادته، معبرًا عن حرصه على خدمة الكنيسة والعالم، رغم التقدم في العمر والمشاكل الصحية التي يواجهها.