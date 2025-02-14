إليكم جديد ملفّ المواطنين اللبنانيين في طهران..!

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كشف وزير الخارجية اللبناني جو رجي عن "قيام الوزارة باتصالات حثيثة مع وزارة الأشغال والطيران المدني وشركة الميدل إيست وسفارة لبنان في طهران، بهدف تأمين عودة المواطنين اللبنانيين إلى بيروت في أسرع وقت ممكن".

وأشار في حديث لـ "الجديد" أن "التفاوض يجري حاليًا بين الخارجية اللبنانية والخارجية الإيرانية عبر سفير لبنان في طهران للوصول إلى النتيجة المطلوبة".

كما أوضح أن "وزارة الخارجية تتابع عن كثب قضية رفض إيران هبوط طائرتين لبنانيّتين على أراضيها، وتسعى لإيجاد مخرج في الشق السياسي، بينما تتابع شركة الميدل إيست الملف التقني"، لافتاً إلى أنه "وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيان رسمي عن الخارجية قريبًا".