بيان "هام" للمتوجّهين إلى كفردبيان!

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توافد الزوار والمتزلجون منذ الصباح الباكر إلى مراكز التزلج في المزار- كفردبيان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.



وفي إطار الاستعدادات لهذا الموسم، دعت بلدية كفردبيان جميع رواد المنطقة إلى الالتزام بعدد من الإرشادات لضمان سلامتهم وسهولة التنقل.



وأكدت البلدية في بيانٍ لها، أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبلها ووزارة الأشغال العامة في جرف الثلوج ورش الملح على الطرقات، يجب توخي الحذر الشديد بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وتشكل طبقات جديدة من الجليد.

كما شددت البلدية على ضرورة استخدام سيارات مجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات دفع رباعي للوصول إلى المنطقة، مؤكدة أهمية التحلي بالصبر وعدم تجاوز السيارات المتوقفة أمام الزوار والالتزام بتعليمات شرطة البلدية والأمن الداخلي لتجنب الزحمة.



وفي هذا السياق، حذرت البلدية من ركن السيارات على جوانب الطرقات، حيث يؤدي ذلك إلى إعاقة حركة المرور ويزيد من الازدحام.