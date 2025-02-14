أبو زيد في ذكرى استشهاد الحريري: في مثل هذا اليوم نكّس الحلم رايته

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نشر النائب السابق أمل أبو زيد على حسابه على منصة "إكس" صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى 14 شباط وأرفقها بتعليق جاء فيه: "عشرون عاماً على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، في مثل هذا اليوم نكّس الحلم رايته ورفعت الجموع على مختلف توجهاتها الأعلام اللبنانية وصوره الموشحة بالدموع".

وقال "كان شاهداً على نهضة أرادها للبنان وصار شهيداً في مؤامرة حبكها التطرف لقتل الاعتدال الذي مثّله الحريري وعمل له وذهب ضحيته".

وأضاف "نصلّي لروح الرئيس الشهيد ولأرواح الشهداء الذين قدموا حياتهم قرباناً على مذبح الوطن ونترجّى ان يستلهم محبوه - وهم كثر- اعتداله وثقافته بالانفتاح والحوار وقبول الآخر لإكمال مسيرته".