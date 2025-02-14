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لا أعلام حزبية في ذكرى الحريري!

14
FEBRUARY
2025
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بدأت الوفود الشعبية، منذ ساعات الصباح الأولى، بالتقاطر الى ساحة الشهداء، لإحياء الذكرى ال20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث شهدت مداخل العاصمة كافة حركة سير كثيفة نتيجة بدء وصول السيارات والحافلات التي تنقل مناصري "تيار المستقبل" من كافة المناطق اللبنانية الى مكان الاحتفال. 

ولفت رفع المشاركين للأعلام اللبنانية حصرا، مع الإكتفاء بوضع راية "المستقبل" كوشاح على الكتفين، بناء على تمن من "التيار" على مناصريه بأن يكون علم الوطن هو السائد في ساحة الشهداء، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية". 

وكانت شخصيات ووفود رسمية زارت ضريح الرئيس الحريري، على رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد، السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي وضعت اكليلا باسم سفارة بلادها على الضريح، والسفير الروسي الكسندر روداكوف الذي أشار الى ان بلاده وجهت دعوة رسمية للرئيس سعد الحريري لزيارة موسكو، بالاضافة الى شخصيات سياسية واجتماعية وفكرية واعلامية.

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