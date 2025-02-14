هذا ما قاله الرئيس جوزاف عون في ذكرى استشهاد رفيق الحريري!

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قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في ١٤ شباط من العام ٢٠٠٥ :

"في الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ، نستذكر مع اللبنانيين تلك القامة الوطنية الكبيرة التي كانت لها اليد الطولى في اعادة لبنان إلى الخريطة العالمية من خلال حضوره الدائم وعلاقاته الدولية ، وكان رائد اعادة الإعمار بعد سنوات الحرب ، وشكلت مواقفه السياسية مدماكاً اساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الاهلي وتطبيق وثيقة الوطني التي اقرها مؤتمر الطائف . نفتقده اليوم ولبنان ينطلق ً في مسيرة النهوض من جديد بتضامن جميع ابنائه والتفافهم حول دولتهم ونستعيد مع الرئيس الشهيد مقولته : " ما حدا اكبر من بلده ".

رحم الله الرئيس رفيق الحريري لقد كان رجل دولة بامتياز ."