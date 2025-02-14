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منخفض جوي قطبي محتمل الأسبوع المقبل..!

14
FEBRUARY
2025
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انكفأ المنخفض الجوي وعاد الاستقرار للأحوال الجوية الذي يستمر حتى يوم غد السبت قبل أن يتقلب الطقس قليلاً يومي الأحد والإثنين.

يذكر أن هناك احتمالا لمنخفض جوي قطبي منتصف الأسبوع المقبل يبدأ ممطر ويتحول الى مثلج.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٤ درجة ساحلا، بين -٣ و١٠ درجات بقاعاً وبين صفر و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس الى غائم جزئياً
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٩ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مستقر، مشمس الى غائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٩ درجة ساحلا، بين -١ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٣ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: الطقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية خصوصا على الجبال وثلوج خفيفة على الـ١٧٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٩ درجة ساحلا، بين -١ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٣ و١١ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

 LBCI

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