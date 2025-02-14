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صياغة البيان الوزاري.. هذا ما كشفته معلومات "الجمهورية"

14
FEBRUARY
2025
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سلك البيان الوزاري طريقه إلى الإقرار بعد اجتماعين للجنة صياغته في السراي اتخذ الثاني منه طابعاً جدياً بعد 3 ساعات من نقاش المسودة التي وضعها الرئيس نواف سلام بشكل مفصّل. وفي معلومات لـ"الجمهورية"، فإنّ الاتفاق طاول معظم الفقرات، من سياسة الحكومة العامة إلى الإصلاحات إلى مقاربة موضوع الجنوب ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي وملف النازحين وإعادة الإعمار. وستجتمع اللجنة اليوم في لقاء أخير لإجراء قراءة نهائية قبل إحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدراجه على جدول جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد بعد ظهر الاثنين لمناقشته وإقراره.

وعلمت "الجمهورية" أنّ الفقرة المتعلقة بالجنوب تمّت صياغتها بنص غير مستفز لأي طرف. وحضرت فيه المقاومة للاحتلال بروحيتها من دون أن ترد لفظياً، إذ نصّ البيان الذي تمّ الاتفاق عليه بين عون وسلام على تعابير تؤكّد حق الشعب اللبناني والجيش في الدفاع عن الأرض من دون تحميل الدولة مسؤوليات أكبر منها، وهي مقاربة متواضعة تتحدث عن الحق في اتخاذ الإجراءات كافة والوسائل المتاحة لتحرير الأرض المحتلة وتعزيز دور الدولة في هذه الإجراءات.

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