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عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 شباط 2025

14
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الأخبار: هل خضع عون وسلام للوصاية الأميركية؟
واشنطن تستعد لعقوبات وتشديد الحصار: أقفلوا القرض الحسن
إسرائيل ترفض الإنسحاب جنوبًا وضغوط لوقف الطيران الإيراني
تفاصيل خطة ترامب لإستملاك غزة

 

 

 


النهار: 14 شباط 2025 "متغيّرة" والأنظار إلى سعد إسرائيل تصعّد تعنّتها وتحشر واشنطن ولبنان
بري: رفضت الحديث مع الأميركيين عن أي مهلة للتمديد غير 18 شباط، وبقاء الإسرائيليين هو أول نكسة للحكومة

 

 

 

 

الجمهورية: الإنسحاب يتعثر... ولبنان يرفض الإبتزار
عون: أمامنا صعوبات

 

 

 


الديار: واشنطن تشرّع الإحتلال... وإشكالات بشأن حركة المطار
بري يتبلّغ رفض «اسرائيل» الإنسحاب: الأيام بيننا
غضب واحتجاجات في الضاحية... والمستقبل» يعود اليوم

 

 

 


اللواء: ابتزاز العدوان الإسرائيلي مستمر.. ولبنان يرفض احتلال النقاط الخمس
الحريري يعلن العودة للعمل السياسي وخوض الانتخابات البلدية.. وطائرة للميدل إيست تعيد اللبنانيين من طهران

 

 

 

 

البناء: ترامب لبوتين وبينغ: تعالوا نتفق على نصف الإنفاق العسكري ووقف إنتاج النووي / المقاومة في غزة تفرض إرادتها بالعودة للاتفاق بشروطها وتكشف موازين القوى / بري ينهي الجدل حول شمال الليطاني رافضاً أي تمديد… وترقّب لكلمة الحريري

 

 

 


l'orient le jour: De Rafic à Saad, une histoire du haririsme politique

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب: لقاء رفيع أميركي روسي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

 

 


الأنباء الكويتية: اتصالات خارجية لرئيس الجمهورية للضغط لإتمام الانسحاب الإسرائيلي.. وإمكانية القبول بترتيبات حدودية لا تطول السيادة
ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري تؤكد حضور تياره على امتداد الوطن

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