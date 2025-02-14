عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 شباط 2025

الأخبار: هل خضع عون وسلام للوصاية الأميركية؟
واشنطن تستعد لعقوبات وتشديد الحصار: أقفلوا القرض الحسن
إسرائيل ترفض الإنسحاب جنوبًا وضغوط لوقف الطيران الإيراني
تفاصيل خطة ترامب لإستملاك غزة
النهار: 14 شباط 2025 "متغيّرة" والأنظار إلى سعد إسرائيل تصعّد تعنّتها وتحشر واشنطن ولبنان
بري: رفضت الحديث مع الأميركيين عن أي مهلة للتمديد غير 18 شباط، وبقاء الإسرائيليين هو أول نكسة للحكومة
الجمهورية: الإنسحاب يتعثر... ولبنان يرفض الإبتزار
عون: أمامنا صعوبات
الديار: واشنطن تشرّع الإحتلال... وإشكالات بشأن حركة المطار
بري يتبلّغ رفض «اسرائيل» الإنسحاب: الأيام بيننا
غضب واحتجاجات في الضاحية... والمستقبل» يعود اليوم
اللواء: ابتزاز العدوان الإسرائيلي مستمر.. ولبنان يرفض احتلال النقاط الخمس
الحريري يعلن العودة للعمل السياسي وخوض الانتخابات البلدية.. وطائرة للميدل إيست تعيد اللبنانيين من طهران
البناء: ترامب لبوتين وبينغ: تعالوا نتفق على نصف الإنفاق العسكري ووقف إنتاج النووي / المقاومة في غزة تفرض إرادتها بالعودة للاتفاق بشروطها وتكشف موازين القوى / بري ينهي الجدل حول شمال الليطاني رافضاً أي تمديد… وترقّب لكلمة الحريري
l'orient le jour: De Rafic à Saad, une histoire du haririsme politique
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: لقاء رفيع أميركي روسي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل
الأنباء الكويتية: اتصالات خارجية لرئيس الجمهورية للضغط لإتمام الانسحاب الإسرائيلي.. وإمكانية القبول بترتيبات حدودية لا تطول السيادة
ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري تؤكد حضور تياره على امتداد الوطن