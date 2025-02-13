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مديرية الطيران المدني: نعمل مع شركه طيران الشرق الاوسط لتسيير رحله الليلة لنقل اللبنانيين العالقين في مطار طهران

13
FEBRUARY
2025
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صدر عن المديرية العامة للطيران المدني، البيان الأتي: "حرصا... على تأمين سلامه وامن مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت والأجواء اللبنانية وسلامة جميع الركاب والطائرات والمطار على حد سواء، وبعد التنسيق مع جهاز أمن المطار، تم اتخاذ بعض الإجراءات الامنيه الاضافيه التي تتوافق مع المقاييس والمعايير الدوليه والمواثيق المتبعة من منظمة الطيران المدني الدولي - الايكاو، والمعتمدة في المطارات الدولية المدنية ووفقا للقوانين والأنظمة اللبنانيه المرعية الاجراء، وبما ان حسن تطبيق تلك الاجراءات يتطلب مزيدا من الوقت للالتزام به من بعض شركات الطيران، الامر الذي اقتضى اعاده جدولة توقيت بعض الرحلات الآتية الى لبنان موقتا، ومنها الرحلات الآتية من الجمهوريه الاسلاميه الإيرانية لغايه تاريخ ١٨ شباط ٢٠٢٥، مع العلم ان تم أمس ابلاغ كل الشركات المعنيه بهذا التعديل لابلاغ المسافرين وتفادي اي التباس قد يحصل، وافساحا بالمجال لتغيير الحجوزات في حال الحاجه إلى السفر قبل التاريخ اعلاه، ويجري العمل الآن مع شركه طيران الشرق الاوسط لتسيير رحله الليلة لنقل المسافرين اللبنانيين العالقين في مطار طهران".

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