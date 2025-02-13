مواجهة الاقصاء بالمعارضة البيضاء (سمير مسره)

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بكل محبة واحترام نقول للرئيس نواف سلام ان الحجج التي تكلمت عنها لمحاولة تبرير احراج التيار الوطني الحر لاخراجه من الحكومة، لا تقنع احد بل تزيد هامش الريبة لدى جمهور كبير من اللبنانيين...

فالعدل هو بالأساس قيمة انسانية سامية وليست معيارا" يخضع لوجهات النظر والمشاحنات الكلامية. لو كانت الارادة موجودة لما غابت زياراتك للتيار لمدة ١١ يوم متتالية وهي لو حصلت لكنت استطعت من خلالها ان تذلل الصعوبات، ولكان التيار قدم التسهيلات.

يكفي ان نذكرك بجولاتك المكوكية المتعددة للثنائي حتى اللحظة الأخيرة واصرارك على إيجاد الحل معهم وقبولك بالنهاية بالاسم الذي اختاروه هم رغم سقوفك العالية التي تبخرت بلحظات.....اما مع التيار فرفضت الاصغاء وسلكت طريق الاقصاء.