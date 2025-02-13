بري: أبغلتهم رفضنا القاطع!

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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في دردشة مع الإعلاميين: "إن الأميركيين أبلغوني بأن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في ١٨ شباط من القرى التي ما زال يحتلها، لكنه سيبقى في ٥ نقاط، وأبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام رفضنا المطلق لذلك".

أضاف: "رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب، وألا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة".

وتابع: "إذا بقي الاحتلال، فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فالجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني. أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية".

وأكد بري أن "حزب الله يلتزم بشكل كامل"، وقال: "إذا بقي الاحتلال، فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة والعدوان في لبنان، وهذا أمر مرفوض".

وأكد أن "تشييع السيد حسن نصرالله سيتم بهدوء، ولا إطلاق للنار، لافتا إلى أن "الجيش وقوى الأمن سيحفظان الأمن".