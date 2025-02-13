شو الوضع؟ لبنان بين محطاتٍ ثلاثة... وخلفيات 18 شباط تبقى الأخطر!

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في شباط بالتقويم اللبناني، تزدحمُ محطاتُ الذكرى. في السابق، غالباً ما ارتبطتْ بالتعبير عن مشاريعَ متناقضة، فتحدث البعض عن "بلاد ما بين الضَريحين". آنذاك، كانت رمزية كل من ضريح رفيق الحريري وضريح عماد مغنية، تُفصح عن واقع الإنقسام العميق. لكن في ال2025، أضيف إحياء ذكرى السيد حسن نصرالله، على السجلّ اللبناني المُثقل بدماء المشاريع الأكبر من الوطن. والأمل المُتخيل يبقى، أن تكون كل المحطات، وليس فقط في شباط، مساحةً للتلاقي على التضامن الوطني، والتفاهم، وتكريس أولوية لبنان في أجندات الأحزاب والطوائف.

وغداً الجمعة، يترقب اللبنانيون ما سيوجهه سعد رفيق الحريري، وما إذا كانت الظروف، باتت تسمحُ بعودةٍ ولو متدرجة له إلى العمل السياسي. ذلكً ان المعادلة اللبنانية لا تستقيم بالإقصاء أو التهميش، اللذَين خبرتهما الجماعات على مر تقلب الظروف.

وفي 32 شباط، مناسبة لتثبيت رمزية من حفرَ في وجدان جماعته، إلى شرائحَ من اللبنانيين، صورةً للمقاومة ضد إسرائيل. وهي علامة أيضاً، لصورة حزب الله في غيابه، وللتعاطي مع المستقبل الآتي في أوضاع بالغة الخطورة مع حجم ثقل الإحتلال الإسرائيلي في لبنان، وصولاً إلى سوريا.

وفي هذا السياق، جالت وفود من "الحزب" على رؤساء وزعماء لبنانيين، داعيةً للمشارك في هذه الذكرى، المؤجلة بفعل الإعتداءات المتواصلة، وآخرها الخرق العنيف لجدار الصوت في سماء بيروت أمس الخميس.

لكن المحطة الأخطر، تبقى مهلة الإنسحاب الإسرائيلي في 18 شباط. ذلك أن تل أبيب مصرةٌ على احتلال نقاط استراتيجية، مدعومةً أميركياً. وفي هذا الإطار لفتت إشارات رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أشار في دردشة مع الاعلاميين إلى أنه رد على التأكيد الأميركي باستمرار الإحتلال، باسمه وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الرفض المطلق لذلك. وأكد بري أن مسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة. وأضاف رئيس مجلس النواب ورئيس حركة "أمل": "إذا بقي الإحتلال فالأيام بيننا وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية".

وفي السياق نفسه من الضغط، والإحتقان، انفجر الشارع الشيعي اعتصامات واعتراضات على منع نزول ركاب من طائرة إيرانية حطت في مطار بيروت، ما يطرح أسئلة عن تفاعل حوادث مماثلة وتأثيرها على البيئة الشيعية والسياق اللبناني العام.