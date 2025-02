Bassil anuncia la transición hacia una oposición positiva y constructiva: Perseguiremos expedientes ya que somos libres, soberanos e independientes

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, Gebran Bassil, anunció la transición del "movimiento" hacia una oposición constructiva, señalando una serie de expedientes que el "movimiento" perseguirá y por los que ya ha luchado. En un discurso pronunciado tras una reunión del órgano político del Movimiento, Bassil felicitó a los libaneses por la elección del presidente de la República y el nacimiento del gobierno, porque tener un gobierno de pleno derecho, con todas nuestras "objeciones" al mismo, es mejor que tener un gobierno provisional durante más de dos años y medio, al igual que tener un presidente, incluso sin nuestra "aprobación", es mejor que un vacío. También deseó a los nuevos ministros éxito en sus tareas, esperando que las circunstancias les ayuden mientras se levanten el embargo y el bloqueo sobre Líbano, y el apoyo internacional disponible ahora pueda permitirles lograr lo que se requiere, a diferencia del Movimiento Patriótico Libre, que se vio afectado negativamente por las circunstancias y, sin embargo, desarrolló muchos planes y puso en marcha proyectos, pero pagó el precio de preservar la unidad nacional y no sumir al país en una guerra civil. El Movimiento también se vio sometido a un asedio interno y externo y se le impidió poner en práctica lo que quería.

Bassil explicó: "Tras el 17 de octubre y el fin de la era del presidente Aoun, optamos por dar un paso atrás, por lo que no me presenté a la presidencia de la República, y hablamos en nuestro documento político durante la conferencia del 14 de marzo sobre la opción de la oposición como opción básica". Y añadió: "Fuimos el único equipo que no votó al presidente Joseph Aoun y era natural que estuviéramos en la oposición, pero después de nuestra contribución esencial y fundamental a la nominación del presidente Nawaf Salam, nuestra entrada en el gobierno era posible, por supuesto, dejando la opción de la oposición como una posibilidad.»

Bassil reveló que la noche del nombramiento del primer ministro, recibió una carta conjunta del presidente Joseph Aoun y del presidente Mikati, "la redacté por escrito, en la que se daban muchas garantías y se entendían muchas cosas".

También reveló que el domingo por la noche, recibió una larga llamada del juez Nawaf Salam, y hubo más de una conversación y contacto con él al día siguiente, solicitando su nombramiento, además de las direcciones políticas relacionadas con 1701, la declaración ministerial, la cuestión chií, los desplazados internos, la ley electoral y otros, y la composición del gobierno fue discutido y relacionado con dos cuestiones principales: En primer lugar, el gobierno tecnocrático y el rechazo de Bassil al mismo como resultado de las dos experiencias anteriores, y el Presidente Salam estuvo de acuerdo con él, y por otro lado, se llegó a un acuerdo sobre los especialistas designados por los principales bloques, así como la composición cristiana del gobierno, donde el Presidente Salam presentó su visión del mismo, y se llegó a un acuerdo sobre su oferta al respecto, pero no se concretó nada.

Bassil añadió: "Hubo una comunicación directa amistosa y positiva con Su Excelencia el presidente durante las consultas, en las que dijimos que queremos ser un bloque junto al Pacto y él dijo que no hay desacuerdo y que las patrias no se construyen con odios, y hubo una comunicación indirecta amistosa y positiva con él antes y después de la nominación, que fue una expresión de su preocupación por nosotros y nuestra existencia y papel."

En cuanto a las consultas llevadas a cabo por el presidente sobre la formación del gobierno, Bassil explicó que tuvieron lugar tres reuniones, que calificó de positivas y fructíferas, en las que se llegó a la discusión de carteras y nombres, y que fueron interrumpidas repentinamente por el presidente 11 días antes de la formación del gobierno.

Continuó: "Las "informaciones" difundidas en los medios de comunicación y procedentes de quienes se reunieron con él, giraban todas ellas en torno a la discreción que todo el mundo vio y de la que se habló anteriormente, que Salam desmintió basándose en "especulaciones" e "intrigas" y que más tarde resultaron ser ciertas, y las noticias positivas y amistosas procedentes de la parte del presidente fueron cortadas basándose en que "no hay nada"".

Y añadió: "Sin explicar ni analizar, cada uno analiza cómo quiere". También hizo hincapié en el rechazo del Movimiento a la discreción que tuvo lugar, y al hecho de que nadie nombre a sus representantes por ellos, así como a la tergiversación del cristianismo".

En cuanto a la oposición del Movimiento a la formación del gobierno, Bassil explicó que se basa en la idea básica de preservar el equilibrio y la asociación que se logró entre 2008 y 2022 y no volver al período 1990-2005, sino ir a abordar las brechas que existían entre 2005 y 2025, por lo que, según Bassil, la objeción del Movimiento está en marcha:

1) La escasa representación cristiana, ya que el dúo chií nombró a los ministros chiíes, el socialista a los ministros drusos y el primer ministro a los ministros suníes, a pesar de que las fuerzas suníes representativas estaban ausentes, y el mayor culpable es el próximo escenario del 14 de febrero. En cuanto a los cristianos, las Fuerzas nombraron un máximo de uno o dos ministros, el Tashnak nombró un ministro, y el Kataeb nombró un ministro por acuerdo, lo que deja ocho de 12, de modo que el primer ministro nombró a cuatro de ellos como mínimo, ciertamente no le conviene de otro modo porque el Movimiento no lo acepta.

- Bassil añadió en segundo lugar que hay una mala distribución de las carteras, ya que hubo una gran injusticia contra los cristianos en la distribución de las carteras que se consideran las menos importantes, que son 12, y existe un equilibrio habitual conocido en la distribución de las carteras, que siempre se adopta. Bassil consideró que lo ocurrido no es permisible y explicó que en las carteras intermedias, hay 5 para musulmanes contra 1 para cristianos, y en las carteras menores, hay 5 para cristianos y 1 para musulmanes.

También habló en tercer lugar sobre la discreción, explicando: "Los chiíes nombraron a políticos o políticos, los drusos a su gente, y el primer ministro a políticos y políticos; pero los cristianos tienen prohibido nombrar a un ministro que tenga una afiliación semi política, salvo uno para Tashnak, con el fin de hacer daño político".

Bassil subrayó que no se trata de individuos y que su objeción no es contra ellos, sino contra la discrecionalidad en la selección, la falta de especialización de muchos ministros y el doble rasero. Añadió: "No entiendo cómo un gobierno formado con este nivel de injusticia puede establecer la justicia en su trabajo".

Y agregó: "Tanto si nos excluyeron del gobierno como si nos excluimos nosotros mismos, tanto si no nos aceptaron en nuestros términos como si no aceptamos sus términos discrecionales, el resultado es el mismo: estamos fuera del gobierno, y nos hemos convertido en la oposición del movimiento a este gobierno. Pero nuestra oposición no es populista ni demagógica, es positiva, constructiva y propositiva, y es, en primer lugar, una oposición a la composición del gobierno, y sólo con eso basta. Después veremos la declaración ministerial y la juzgaremos en la sesión de confianza. La oposición más importante es a posiciones y expedientes, no a personas o fuerzas. Aquí, nuestras posiciones vienen en función del expediente y de la posición del gobierno al respecto. Así que hoy declaramos una oposición positiva al gobierno, aplaudiéndole cuando lo hace bien y pidiéndole cuentas cuando se equivoca."

Bassil presentó los expedientes sobre los que el Movimiento tendrá una posición política, científica y objetiva en cada uno de ellos, de modo que éste dispone de comités especializados para cada ministerio y cada expediente:

1 - Ampliación de la descentralización financiera y administrativa, señalando que habló de ello con el primer ministro y éste lo abordó en su primer discurso, que es algo que lleva 35 años esperando un año y ha llegado su hora. El Movimiento aceptó a Sleiman Frangieh como presidente a cambio de obtener la descentralización, y sacrificará todo para obtenerla, y su principal lucha será en torno a ella, y tiene un comité al respecto, y el Movimiento hará que el gobierno rinda cuentas de la promesa de su presidente".

2 - La plena aplicación de la Resolución 1701 y del acuerdo de alto el fuego, que es algo que el dúo chií aceptó y ya no hay justificación para no aplicarlo, y los libaneses esperan «la exclusividad de las armas en manos del Estado."

3 - La reforma financiera y económica y los fondos de los depositantes, y el gobierno debe determinar su posición sobre el plan Lazar, el reparto equitativo de las pérdidas, la reestructuración de los bancos, las auditorías penales, la recuperación de los fondos transferidos al extranjero, la recuperación de los fondos saqueados y la denuncia de las cuentas y propiedades de políticos y empleados. Bassil subrayó que está prohibido condonar el dinero de los depositantes para preservar la riqueza de personas influyentes, e insistió en que el movimiento proseguirá las auditorías penales, procesará a Riad Salameh en el país y en el extranjero, y exigirá responsabilidades al sistema.

Señaló que esta responsabilidad recae sobre el gobierno, concretamente sobre el Ministerio de Finanzas, el Banco del Líbano, los organismos reguladores y, por supuesto, los bancos.

4 - La explosión del puerto y el descubrimiento de la verdad al respecto, así como la independencia, eficacia e integridad de la labor judicial, a lo que Bassil añadió: "Seguid adelante con la aplicación y estaremos con vosotros".

5 - El rechazo al reasentamiento de los palestinos y el retorno de los refugiados sirios de forma rápida, digna y segura, pero no voluntaria.

En este sentido, Bassil subrayó que las palabras de la Ministra de Asuntos Sociales en su primera declaración de que el retorno debería ser voluntario son extremadamente peligrosas, ya que es un reasentamiento encapsulado e injustificado tras el cambio de régimen en Siria, y se exige inmediatamente al Primer Ministro y a todo el gobierno que aclaren su posición y si hay solidaridad ministerial en torno a esta posición rechazada, y se dirigió al gobierno diciendo: «Venid a la solidaridad ministerial para ver y juzgar a la luz del aumento de la delincuencia en el Líbano y a la luz de lo que está sucediendo en la frontera entre el Líbano y Siria. "Bassil explicó que el movimiento en general está en contra del proyecto de desplazar a la gente de su tierra, ya sean palestinos o sirios, y en contra de invadir la soberanía de los Estados.

Bassil continuó refiriéndose a los expedientes que serán objeto de seguimiento: «6 - Elecciones municipales y parlamentarias: El gobierno será responsable de la celebración de las elecciones de acuerdo con las leyes vigentes, y cualquier cambio en las mismas que afecte a la validez de la representación o al equilibrio alcanzado contará con su firme oposición.

Además de otros expedientes importantes como la reforma administrativa, la sanidad, la educación, la energía, las fronteras, la demarcación y el control, los transportes terrestres, marítimos y aéreos, y otros.

El jefe del movimiento, el diputado Gibran Bassil, subrayó que el movimiento ha demostrado hoy que se enfrenta de nuevo a todo el sistema representado en el gobierno, además de a un nuevo partido, pero que no practicará ninguna malicia ni se enfurruñará, sino que tiene comités para cada expediente, conocimiento y comprensión de cada situación, y que su conferencia anual será el 14 de marzo, cuando anunciará su tratamiento de los expedientes y su oposición positiva, además de lanzar su maquinaria electoral. Hizo un llamamiento a todas las personas del movimiento para que se preparen y participen en esta cita.

Bassil se dirigió a las personas del movimiento señalando que el Movimiento ha demostrado con tres derechos consecutivos en el plazo de un mes (elecciones presidenciales - nombramiento del primer ministro - formación del gobierno) que no recibe instrucciones ni señales de nadie ni en el interior ni en el exterior, y que su posición es la misma y no cambia, "no somos del grupo de gente que sucumbe ante los demás".

Y añadió: "Hemos demostrado que somos los libres, somos los soberanos, somos los independientes, y nuestro lema es el mismo, que es libertad, soberanía e independencia".

En cuanto a la presencia del Movimiento en el gobierno, Bassil concluyó con una cita del escritor Najib Mahfouz: "Una ausencia en la que se preserva su dignidad es mejor que una presencia en la que pierdes su valor".