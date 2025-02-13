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مرتضى: حملة إعلامية مأجورة ووقحة!

13
FEBRUARY
2025
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كتب الصحافي رضوان مرتضى عبر حسابه على "أكس":

بعد الضغط الأمريكي الاسرائيلي، وبذريعة الاشتباه بنقل أموال للحزب، أُلغي الإذن الممنوح لطائرة إيرانية آتية إلى بيروت ما أحدث بلبة في المطارين، مطار طهران نتيجة تجمع الركاب العائدين على متن الطائرة إلى بيروت، ومطار بيروت لكون الركاب المغادرين من بيروت إلى إيران سبق أن حجزوا تذاكر على متن نفس الطائرة، علماً أن ركّاب الطائرة بغالبيتهم لبنانيون عائدون من زيارات دينية. يأتي إلغاء الإذن بعد تغريدة للناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي يزعم فيها أنّ ايران تنقل أموالاً لتسليح حزب الله، ترافقت مع حملة إعلامية مأجورة ووقحة تفيد بأنّ قسم من هذا المال لجمهور الحزب لإعادة الإعمار والقسم الآخر للتسليح. وتلا هذه الحملة سلسلة من الاتصالات الخارجية دفعت وزارة الأشغال اللبنانية الى تنفيذ قرار المنع في إطار القرارات السيادية بنكهة اسرائيلية. إلى ذلك، من المقرر أن تأتي طائرة ايرانية أخرى إلى لبنان يوم غد الجمعة، ولكن ما حصل اليوم وضع مصير هذه الطائرة في المجهول. يحدث كل ذلك قبل أيام من تشييع السيد حسن نصرالله، في محاولة من اسرائيل وبمساعدة الدولة اللبنانية أن تعرقل عودة اللبنانيين وحضور مئات الإيرانيين وعشاق السيد للمشاركة في الحدث.

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