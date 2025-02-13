بري تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين السابق عبد الله بو حبيب حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.



كما تابع رئيس المجلس المستجدات خلال استقباله وزير التربية والتعليم السابق عباس الحلبي.



وبعد الظهر، استقبل الرئيس نبيه بري وفداً من كتلة" الوفاء للمقاومة" ضم رئيس الكتلة النائب محمد رعد والنائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي.



وسلم الوفد رئيس المجلس دعوة للمشاركة في تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين.