قوى الأمن تنعي شهيدها الرّقيب أول خليل فيّاض!

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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
ما يلـــــــــــــــي:
تَنعي المُديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب خليل علي فيّاض الذي استُشهد مُتأثّرًا بجروحه التي أُصيب بها، جرّاء إطلاق العدوّ الإسرائيلي النّار على بلدة عيترون بتاريخ 26-01-2025.
نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
- – الرتبة والاسم والشّهرة: الرّقيب خليل فيّاض
- – تاريخ الولادة ومكانها: 08-03-1995، بنت جبيل
- – الوضع العائلي: عازب
- – دخل السلك بتاريخ 11-12-2015، ورُقِّيَ إلى رتبة دركي بتاريخ 31-03-2016، وإلى رتبة عريف بتاريخ 25-12-2019، ثمّ إلى رتبة رقيب بتاريخ 15-07-2022
- – رُقِّيَ إلى رتبة رقيب أوّل بعد الاستشهاد.
- خدم في: شعبة المعلومات.
- مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى – ميدالية الأمن الدّاخلي- ميداليّة الجدارة – الميداليّة العسكريّة – – وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.
- مُنح التنويهات التّالية:
- تنويه عدد/7/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي
- تنويه خطّي مع مكافأة ماليّة، صادر عن المُدير العام لقوى الأمن الدّاخلي.