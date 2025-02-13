قوى الأمن تنعي شهيدها الرّقيب أول خليل فيّاض!

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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

ما يلـــــــــــــــي:

تَنعي المُديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب خليل علي فيّاض الذي استُشهد مُتأثّرًا بجروحه التي أُصيب بها، جرّاء إطلاق العدوّ الإسرائيلي النّار على بلدة عيترون بتاريخ 26-01-2025.

نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:

– الرتبة والاسم والشّهرة: الرّقيب خليل فيّاض

– تاريخ الولادة ومكانها: 08-03-1995، بنت جبيل

– الوضع العائلي: عازب

– دخل السلك بتاريخ 11-12-2015، ورُقِّيَ إلى رتبة دركي بتاريخ 31-03-2016، وإلى رتبة عريف بتاريخ 25-12-2019، ثمّ إلى رتبة رقيب بتاريخ 15-07-2022

– رُقِّيَ إلى رتبة رقيب أوّل بعد الاستشهاد.

خدم في: شعبة المعلومات.

شعبة المعلومات. مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى – ميدالية الأمن الدّاخلي- ميداليّة الجدارة – الميداليّة العسكريّة – – وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.