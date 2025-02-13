أزمة السّكن بعد الحرب... وإقبال على البيوت الجاهزة

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حنان حمدان - الشرق الأوسط - يُقبل الناس على شراء البيوت الجاهزة حلّاً موقتاً لأزمة الوحدات السكنية المهدمة نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، لا سيّما في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

ويقول نادر بدر الدين، أحد سكان مدينة النبطية لـ«الشرق الأوسط»: «قررت شراء بيت جاهز في اللحظة التي علمت فيها بأنني خسرت منزلي وصيدليتي جرّاء القصف الإسرائيلي الكثيف على المدينة يوم 18 تشرين الثاني الماضي».

ولأنه أراد إنجاز الأمر على عجلة، تواصل في اليوم التالي مع أحد أصحاب المصانع، الذي كان لا يزال صامداً في النبطية: «نسّقت معه تفاصيل البيت، مميزاته، وما أحتاج إليه تحديداً، أردت أن يكون البيت جاهزاً لصيدليتي حين تنتهي الحرب»، وفق ما يقول بدر الدين، حتّى إنه حصل على موافقة البلدية وصاحب العقار الذي وضع البيت عند حدود أرضه قبل أن تتوقف الحرب.

وهكذا أنجز البيت خلال أيام قليلة، وقد تزامن ذلك مع دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. يقول بدر الدين: «اصطدمت بصعوبة وضع البيت في المكان الذي اخترته بسبب الدمار الهائل هناك، فاضطررت لإزاحة الركام بنفسي، وافتتحت الصيدلية في 18 كانون الأول الحالي».

مدينتي منكوبة

يتحدث بدر الدين عن سبب حماسته وسرعته في الذهاب إلى هذا الخيار، ويقول: «أردت الوقوف على قدميّ مجدداً، وأن أعاود افتتاح صيدليتي فور إعلان وقف إطلاق النار، خصوصاً أنني أعلم حجم الدمار الذي حلّ بمدينتي التي باتت منكوبة حرفياً، ومدى حاجة الناس لوجود الصيدلية».

وعن مقارنة البيوت الجاهزة بالبيوت التقليدية، يرى بدر الدين أنه «لا وجه للمقارنة بينهما»، ويضيف: «إسرائيل دمّرت كامل المنطقة هنا، ولو وجدت مكاناً استأجره لما اشتريت بيتاً جاهزاً، خصوصاً أنني أصررت على البقاء هنا، مقابل صيدليتي سابقاً، في الطريق المؤدي إلى مستشفى نبيه بري الحكومي». وقد تكبد بدر الدين تكلفة البيت الجاهز كاملة.

أصحاب المعامل وزيادة الطلب

الزيادة في الإقبال على البيوت الجاهزة بدأ يلتمسها أصحاب المعامل، ليس فقط في الجنوب وإنما في الشمال أيضاً، وفق ما يؤكد عبود الحلبي، وهو صاحب معمل يُصّنع البيوت الجاهزة في العبدة لـ«الشرق الأوسط»، إذ يقول: «زاد الطلب على البيوت الجاهزة والمبيع بنسبة 50 في المئة بعد الحرب».

وعن وجهة الطلبات، يقول: «أكثرها تأتينا راهناً من الجنوب والبقاع؛ حيث خسر الناس بيوتهم وأرزاقهم، وأخيراً بدأت الطلبات ترد إلينا من الضاحية الجنوبية لبيروت، خصوصاً من قبل أصحاب المحال التجارية الذين يريدون إعادة مصالحهم».

ويُعدد الحلبي استخدامات البيوت التي صنعها، فيخبر عن أحد الأشخاص الذي قصده كي يصنع له صالوناً للحلاقة، وزبوناً آخر أراد متجراً ليبيع فيه المواد الغذائية وأدوات التنظيف وزبائن آخرين منهم من صمم متجراً لبيع الإطارات ومكاتب لمصالحهم.

أما البيوت الجاهزة للسكن، فيؤكد الحلبي إقبال الناس عليها كونها أقل تكلفة وآمنة في الشتاء والحر ويمكن تجهيزها بسرعة ووضعها أينما يريد الشاري، خصوصاً على مقربة من منزله المتضرر، ما يسمح له بترميم أو إعادة بناء القديم.

ويضيف: «يتراوح سعر المتر المربع للبيت الجاهز بين 150 و300 دولار، حسب المواصفات المطلوبة، فمثلاً تمّ إنجاز بيت جاهز، بمساحة 36 متراً، مكون من غرفتي نوم وغرفة جلوس ومطبخ وحمام مع الإمدادات اللازمة بـ9 آلاف دولار، و500 دولار تكلفة التوصيل، وذلك خلال 10 أيام فقط»، وبالتالي فإن «سعره منخفض جداً مقارنة بالبيوت التقليدية، ويمكن أن يكون له استخدامات مختلفة مستقبلاً، وكذلك تأجيره أو بيعه».

علماً بأنه حتّى اليوم لا يزال عدد كبير من اللبنانيين يؤجلون بدء إعمار منازلهم لسببين أساسيين، التأكد من وقف إطلاق النار الدائم بين لبنان وإسرائيل، وتحصيل ولو جزءاً من التعويضات للمتضررين.

خيار مقبول

يقول أبو حسن سبيتي، وهو أحد سكان قرى قضاء بنت جبيل، عن البيوت الجاهزة: «هو خيار متاح ورخيص ويمكن تنفيذه بشكل سريع؛ لذا بحثت عن معامل تصنعه فور عودتنا إلى قريتنا»، علماً بأن البعض نصحه بعدم الذهاب إلى هذا الخيار كونه ليس عملياً، ولن يناسب العائلات الكبيرة، وفق ما يقول.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «كان سيسكن فيه أخي وعائلته، الذي تضرر منزله بشكل كبير خلال الحرب، لكننا عدلنا عن فكرة شرائه، بعد أن وجدنا منزلاً تقليدياً نستأجره، لكن لو لم نجد بديلاً لكان الجاهز خيارنا الوحيد».

وقد زاد الطلب أخيراً على استئجار المنازل، وارتفعت بدلات الإيجار بشكل ملحوظ، لكن المعروض منها انخفض بسبب تدمير إسرائيل للمباني والوحدات السكنية، في المناطق التي استهدفتها في حربها على لبنان.