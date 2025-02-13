قوى الأمن: توقيف قاطع أشجار في الشّويفات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"توافرت معلومات لدى فصيلة الشّويفات في وحدة الدّرك الإقليمي حول إقدام المدعو ف. ق. (مواليد عام ١٩٦٦، لبناني) على قطع أشجار في محيط مبنى المهنيّة في مدينة الشّويفات.

تمّ استدعائه إلى مركز الفصيلة المذكورة، حيث اعترف بما نُسِبَ إليه، وأفاد أنّه قام بقطع الأشجار بناءً على طلب شخص يدعى: (ن. س.)

باستماع الأخير، أفاد أنّه طلب من (ف. ق.) تقليم الأشجار وإزالة الأغصان اليابسة ولم يطلب منه قطع أي شجرة.

كما تبيّن أن (ف. ق.) قد باع الناتج من الأشجار المقطوعة من دون إعلام (ن. س.) بذلك.

تمّ تنظيم محضر ضبط بقطع ٣١ شجرة حرجيّة من قِبَل مأمور الأحراج بحق (ف. ق.) الذي أوقِف بناءً على إشارة القضاء المختص".