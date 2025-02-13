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المنخفض الجوي يشتدّ اليوم...

13
FEBRUARY
2025
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لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير المنخفض الجوّي المتمركز فوق تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة حيث تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات المتوسطة ويستمر حتى فجر غد الجمعة حيث يستقر تدريجياً مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يتقلب الطقس مجدداً ويتحول الى ماطر اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل.
تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين ١١ و ١٩ في بيروت وبين ٨ و ١٩ لطرابلس، في زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.


الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:
- غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.
- يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.
- تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ ٦٥كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر.
- تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق.
- تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء مع حدوث انفراجات واسعة ويتحول الطقس الى غائم جزئياً.
- نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ١٠٠٠متر خلال الليل.

الجمعة:
- قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.
- ارتفاع درجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل.
- بقاء الاجواء الباردة ليلاً.
- تنخفض نسبة الرطوبة ونحذّر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ١٢٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

السبت:
- غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
- ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.
- يبقى خطر تكون الجليد على المرتفعات التي تعلو ١٤٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد:
- غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة.
- انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
- يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية اعتباراً من الظهر.

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