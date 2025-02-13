عناوين الصحف ليوم الخميس 13 شباط 2025

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الأخبار: القطاع الصحي في البيانات الوزارية: وعود بلا تنفيذ

UNDP: 23 ألف منشأة دمرها العدوان

العدو يؤخّر الإنسحاب: أول إختبار للعهد

الضفة أيضًا... في عين التهجير



الجمهورية: لبنان يطلب إلزام إسرائيل بالإنسحاب

الحريري: إسمعوني يوم الجمعة

النهار: إسرائيل تباشر مواجهتها مع الحكومة الجديدة... البيان الوزراي على نار الـ1701 إلى الإصلاحات

اللواء: ضغط إسرائيلي جوّي لفرض تمديد مهلة الإنسحاب حتى 28 شباط

رؤساء الحكومات في بعبدا والحريري لكلمة شاملة غداً.. ومراجعة البيان الوزاري اليوم

البياء: ترامب ينعطف نحو التفاوض مع موسكو للتفاوض على حساب أوروبا وأوكرانيا / نتنياهو يتراجع عن التهديدات ويستعدّ لتلبية مطالب حماس وقبول العودة للتبادل / بري: ما نسبته قناة «الحدث» عن موافقته على تمديد وقف النار مختلق ومزيّف

الديار: «إسرائيل» تستعدّ لتمديد احتلالها بغطاء أميركي

ضغوط قصوى يمارسها لبنان الرسمي

«الوطني الحرّ» وأكثرية سنيّة يدرسان حجب الثقة عن الحكومة



l'orient le jour: Israël ne compte toujours pas se retirer... cherchez Donald Trump

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: ترمب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية

قال إنه ليس «عملياً» انضمام أوكرانيا لـ«الناتو»

الأنباء الكويتية: نشاط لافت للحريري في بيروت وشارعه يتفاعل إيجاباً عشية ذكرى اغتيال «الرئيس الشهيد»

عون: ندعم مبادرة السلام ونرفض طرد الفلسطينيين من أرضهم