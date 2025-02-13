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عناوين الصحف ليوم الخميس 13 شباط 2025

13
FEBRUARY
2025
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الأخبار: القطاع الصحي في البيانات الوزارية: وعود بلا تنفيذ

UNDP: 23 ألف منشأة دمرها العدوان
العدو يؤخّر الإنسحاب: أول إختبار للعهد
الضفة أيضًا... في عين التهجير

 

 

 


الجمهورية: لبنان يطلب إلزام إسرائيل بالإنسحاب
الحريري: إسمعوني يوم الجمعة

 

 

 

النهار: إسرائيل تباشر مواجهتها مع الحكومة الجديدة... البيان الوزراي على نار الـ1701 إلى الإصلاحات

 

 

 

 

اللواء: ضغط إسرائيلي جوّي لفرض تمديد مهلة الإنسحاب حتى 28 شباط
رؤساء الحكومات في بعبدا والحريري لكلمة شاملة غداً.. ومراجعة البيان الوزاري اليوم

 

 

 

البياء: ترامب ينعطف نحو التفاوض مع موسكو للتفاوض على حساب أوروبا وأوكرانيا / نتنياهو يتراجع عن التهديدات ويستعدّ لتلبية مطالب حماس وقبول العودة للتبادل / بري: ما نسبته قناة «الحدث» عن موافقته على تمديد وقف النار مختلق ومزيّف

 

 

 

الديار: «إسرائيل» تستعدّ لتمديد احتلالها بغطاء أميركي
ضغوط قصوى يمارسها لبنان الرسمي
«الوطني الحرّ» وأكثرية سنيّة يدرسان حجب الثقة عن الحكومة

 

 

 


l'orient le jour: Israël ne compte toujours pas se retirer... cherchez Donald Trump

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية
قال إنه ليس «عملياً» انضمام أوكرانيا لـ«الناتو»

 

 

 

الأنباء الكويتية: نشاط لافت للحريري في بيروت وشارعه يتفاعل إيجاباً عشية ذكرى اغتيال «الرئيس الشهيد»
عون: ندعم مبادرة السلام ونرفض طرد الفلسطينيين من أرضهم

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