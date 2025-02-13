الشرق الأوسط السعودية: الطيران الإسرائيلي يحلق فوق بيروت خارقاً الهدنة

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

خرق الطيران الإسرائيلي أمس جدار الصوت فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، محلقاً على علو منخفض للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في وقت تزداد التسريبات الإسرائيلية حول تمديد احتلال المناطق الحدودية في الجنوب اللبناني.

ونفت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان ما أوردته وسائل إعلام عن «اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر». وقال البيان: «الرئيس جوزيف عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير (شباط) الجاري».

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «لبنان لم يتلق من الطرف الأميركي أي معلومات رسمية حول تمديد إسرائيل فترة احتلالها أو بقاء جيشها في النقاط الخمس التي جرى الحديث عنها».

ولفتت إلى أن هذه النقاط متداخلة ضمن القرى والبلدات، وأن الاقتراح اللبناني كان بوضعها بعهدة الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل».