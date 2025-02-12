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عشيرة "آل جعفر" ترد على ال"mtv"!

12
FEBRUARY
2025
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صدر عن وجهاء آل جعفر بيان ضمن حق الرد على إدارة محطة mtv بعد المقابلة التي أجرتها مع أحد وجهاء العشيرة ضمن برنامج للوطن لمقدّمه جو معلوف، وجاء فيه:

"إنّ المقابلة التي أجرتها القناة مع أحد وجهائها عبر برنامج للوطن لمقدّمه جو معلوف ليل أمس، لا تمثّل توجهات العشيرة بل تمثّل فقط صاحبها، وليس لهذه العشيرة زعيم ينطق باسمها بل أنّ كل ما يصدر عنها يكون عبر اجتماع كافة وجهائها.

وعليه يهمنا أن نوضح الآتي:
نحن عشيرة بعمر التاريخ ولسنا عصابة تهريب وتجار مخدرات.
نحن دافعنا وندافع عن أرضنا وبيوتنا التي تقع ضمن الأراضي اللبنانية.
يهم العشيرة أن توضح أنّها تركت وتخلت عن أراضيها وبيوتها ضمن الأراضي السورية التي تملكها منذ مئات السنين، انطلاقا من عدم تدخلنا بشؤون الغير.
إنّ من يهاجمنا ويقتل شبابنا ويعتدي علينا ليس عروبيًا ولا يستحق الثناء ونحن نمثل العروبة الحقيقية.
إن خطّنا هو خط قيادتنا الكبار شهيدنا الأقدس سماحة السيد حسن نصرالله رضوان الله عليه، وخليفته سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، ودولة الرئيس نبيه بري حفظهما الله.
إن عروبتنا ممتدة الى مئات السنين وحاربنا الاستعمار العثماني والانتداب الفرنسي والمحتل الصهيوني والإرهاب التكفيري هذا هو تاريخنا وحاضرنا، ومستقبلنا خط المقاومة، لا نغيّر ولا نبدّل هذا الشرف العظيم.
ونكرّر أنّنا خلف دولتنا ورئيسها العماد جوزيف عون وجيشنا الذي نجل ونحترم ولا نسمح لأحد بأن يزايد علينا في هذا المجال".

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