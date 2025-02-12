مسؤولون في الكابينت الإسرائيلي: واشنطن منحت إسرائيل إذناً للبقاء في لبنان

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اشار مسؤولون كبار في الكابينت السياسي-الأمني الإسرائيلي الى أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل إذناً للبقاء "الطويل الأمد" في لبنان، في نقاط عدة بجنوب البلاد، بعد الموعد المحدد لوقف إطلاق النار في 18 شباط.



وبحسب المسؤولين، فقد تناولت الفرق الإسرائيلية والأميركية هذا الموضوع قبل وأثناء الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي في واشنطن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ولفتوا إلى أن هذه التفاهمات مع الولايات المتحدة لا تزال مبدئية، وأن هناك حاجة لمزيد من العمل من أجل استكمال التفاصيل بشكل دقيق ونهائي.



وأكد المسؤولون أن تواجد الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق لبنان ضروري لضمان أمن سكان الشمال، وأن هذا الأمر لقي تفهماً من الجانب الأميركي.