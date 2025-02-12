ندى البستاني لياسين جابر: فضلتَ تضليل الرأي العام!

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كتبت النائب ندى بستاني عبر منصة إكس وقالت: "معالي الوزير ياسين جابر كنت بتمنى تلتزم بالوقائع والحقيقة، بس للأسف فضّلت تضليل الرأي العام واعتماد الشعبوية حتى قبل ما تاخد الثقة."

وأضافت: "أولاً، الوثيقة بتأكد بوضوح إنو الرقم 40 مليار دولار مش صحيح ولا دقيق، والرقم الفعلي هو 22.7 مليار دولار. تانياً، مش آخر 15 سنة، الفترة هي من 2000 لـ 2021 وبذكرك انو وزرا الثنائي كانوا بوزارة الطاقة من ال٢٠٠٠ ل٢٠٠٨ عبر أيوب حميد ومحمد فنيش ومحمد عبد الحميد بيضون. تالتاً، هالمصاري انصرفت من وزارة المالية لشراء الفيول من بعد ما ثبتت حكومة ال ٩٤ تسعيرة الكهربا، و مش لإعمار المعامل، والصرف انقر كل سنة بمجلس النواب يللي كنت عضو في وأكيد كنت عارف شو الموضوع."