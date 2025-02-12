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درغام:سلام تجنى على التيار والايام ستثبت من لديه نية باقصائنا..

12
FEBRUARY
2025
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أكد النائب أسعد درغام أن ما قاله سلام أمس هو تجن على التيار، لافتا الى اننا لم نتلق منه اي عرض ولم يطرح علينا أية حقيبة، مؤكدا لولا اصوات التيار لما وصل نواف سلام واقول له "روما من فوق غير روما من تحت".
وفي حديث لقناة OTV قال ان حنين السيد من اول دخولا شمعا طولا، متسائلا أين موقف رئيسي الجمهورية والحكومة مما قالته حنين السيد وهل تقبل الحكومة اللبنانية بالعودة الطوعية للنازحين السوريين؟
ولفت درغام الى أن العلاقة مع السعودية جيدة ولم نسمع من الاميركيين ان هناك نية لاقصاء التيار اما في حال كانت هذه النية موجودة بالداخل فالايام ستظهر ذلك ولن نقول اليوم شيئا بهذا الاطار.
واعتبر أن كلام سلام عن انه عرض على تكتل الاعتدال اسماء ذات كفاءة اعلى من التي عرضها التكتل، هو اهانة واساءة لعكار ولكل عكاري ولا نقبل هذا الكلام ابدا، فلولا عكار لما كان سلام رئيسا ولا كان هناك رئيس للجمهورية اليوم.
وختم درغام: من الطبيعي ان نحجب الثقة عن هذه الحكومة فنحن معارضة لكن نهجنا بناء خصوصا بعد ان تبين لنا أن الرئيس فؤاد السنيورة هو المرشد الفعلي لنواف سلام وهو من ركب كل التركيبة الحكومية.

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