البعريني يردّ على سلام: "سنكتفي بهذا القدر من الكلام الآن"!

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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة إكس وقال: يا دولة الرئيس، كلامك يطعننا ويطعن عكار بالصميم أكثر، يا ليتك قلت اننا لا نريد تمثيلكم لكنّا ارتضينا، لكن أن تقول أن من اخترتهم أكثر كفاءة من الذين طرحوهم الاعتدال وكأنك تقول ان لا كفاءات سنية في عكار لكي توزّر أو أن الكتلة الناخبة التي انتخبتنا لا يوجد بينها مؤهلين للتوزير."

وأضاف: "وبما أنّك حريص على عكار وأهلها كما تقول، لماذا لم تقُم بتوزير أحد من الكفاءات التي ادّعيت عرضها علينا؟! احترامًا لمقام رئاسة الحكومة سنكتفي بهذا القدر من الكلام الآن. ارحموا عكار وارحموا هذا الشعب."