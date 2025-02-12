بكمين محكم... "الأمن" يوقع تاجر مخدرات في صيدا!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العلاقات العامّة بلاغٌ جاء فيه، "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول نشاط شخص ينشط بعمليّات ترويج مواد مخدّرة في مدينة صيدا ومحيطها".



وأضاف، "نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها هذه المفرزة، توصّلت الى تحديد هويّته، ويُدعى: ر. أ. (من مواليد عام 1994، مكتوم القيد) حسب أقواله، ومن خلال المتابعة الحثيثة، رصدته إحدى دوريات المفرزة في محلّة الكورنيش البحري – صيدا، حيث نصبت له كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه".



وتابع البلاغ، "بتفتيشه عُثر معه على كميّة من المخدّرات: كوكايين، كريستال ميث، كبتاغون، ماريجوانا وحشيشة الكيف، وأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص".