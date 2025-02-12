الطقس البارد مستمرّ.. وثلوج على ارتفاع 1000 متر!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران للمدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وانخفاضها في الداخل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/س في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر لنحو مترين. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر، تخف حدة الأمطار ليلا مع حدوث انفراجات واسعة، ويحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي متوسط الفعالية مصدره البحر الأسود ويستمر حتى صباح الجمعة، حيث يتحول إلى مستقر مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، وبقاء الأجواء باردة ليلا.

تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 في طرابلس، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعدالظهر الى غائم مع إنخفاض بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد غزارتها في تلك الفترة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب ٥٥ كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليلا فتلامس ال ١١٠٠ خاصة شمال البلاد. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الخميس:

غائم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وانخفاضها في الداخل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/س في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر لنحو (مترين). تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر، تخف حدة الأمطار ليلا مع حدوث انفراجات واسعة، ويحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة.

الجمعة:

غائم جزئيا بالاجمال بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، خلال النهار، وبقاء الاجواء باردة ليلا، كما تنخفض نسبة الرطوبة. يحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

السبت:

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجلبد على المرتفعات التي تعلو عن 1400 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 15 درجة، فوق الجبال من 2 الى 7 درجات، في الداخل من 1 الى 5 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: سيىء على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

-حال البحر: مائج ارتفاع الموج بين (0.5 و 1 متر)، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,25

-ساعة غروب الشمس: 17,20