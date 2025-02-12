أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 شباط 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر وزاريّ يتابع البيان الوزاري إن لا وجود لأزمة في صياغة البيان الوزاري لأن السقوف التي يرغب بها بعض الأطراف لاستفزاز المقاومة وإحراجها ليست واردة واتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة محسوم على اعتماد نصوص وطنية جامعة في القضايا المصيرية كقضية الاحتلال الإسرائيلي والابتعاد عن العناوين الخلافيّة كمستقبل سلاح المقاومة الذي يُطرح على طاولة حوار وطني على قاعدة ما سوف يرد في البيان الوزاريّ من اعتبار الأولويّة لإخراج الاحتلال من كل الأراضي اللبنانيّة وحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيليّة.

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسيّة أمام غموض الموقف الإسرائيليّ الرسميّ بعد اجتماع المجلس الوزاريّ المصغّر من عدد الأسرى المنتظر الإفراج عنه يوم السبت بين ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجهة الإصرار على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليّين وإلا سوف تُفتح أبواب الجحيم. وما نقلته القنوات العبريّة عن انتظار الإفراج عن العدد المتفق عليه وهو تسعة أسرى. ورأت المصادر في الإعلان عن الالتزام الإسرائيلي بإدخال المساعدات باباً موارباً لتسوية قبل السبت بحيث تزداد المساعدات وتقول حركة حماس إنها راضية عن النتيجة ووعود الوسطاء. وتقول “إسرائيل” إن الإفراج عن العدد المتفق عليه يسمح بالعودة إلى الاتفاق وقول ترامب إن العدد جيّد وإنه ترك الأمر لـ”إسرائيل” مشيداً بدور مبعوثه ستيف ويتكوف الذي عاد إلى دور الوساطة وسبق أن قال بحضور ترامب إن الأهميّة هي للمضي بالاتفاق بينما كان ترامب يتحدّث عن التصعيد بحضور بنيامين نتنياهو.

اللواء: أسرار

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غمز

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همس

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