عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 شباط 2025

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الأخبار: الجدل مستمر حول تمديد مهلة 18 شباط وإقتراح فرنسي للنقاط الخمس

حكومة العهد الأولى: موزاييك لا فريق واحد

سلام: إصلاحات الطائف أولًا

غزة: عودة الحرب؟

النهار: عون وسلام للوزراء: خدمة الناس والشفافية تحضيرات لحشد كبير تنتظر سعد الحريري

الجمهورية: البيان قريب والثقة الأسبوع المقبل

عون: الإنتماء والولاء للدولة



الديار: انسحاب «اسرائيلي» مقابل «انتشار» اميركي جنوباً؟

العمل الحكومي انطلق والثقة الاسبوع القادم

ترامب يقلب الطاولة في غزة فماذا عن لبنان؟



اللواء: إنطلاق حكومة إعادة الثقة: العودة الى الطائف لمعالجة المشكلات المزمنة

سلام لحوار مع سوريا وترميم العلاقات مع الخليج: يجب شطب فكرة «شطب الودائع»

البناء: توتر أميركي عربي بسبب مشروع غزة… ومواقف مصرية تؤجل زيارة السيسي / نتنياهو يهدد بالحرب مستقوياً بترامب لكنه يقبل بالعودة إلى تطبيق الاتفاق السبت / الحكومة تبدأ مهامها بالبيان الوزاري والاتجاه لنصوص حفظ التماسك الداخلي



l'orient le jour: Salam : « Nous devons rétablir l'autorité de l’État sur tout le territoire »

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: ترمب يتعهد بإدارة جيدة لغزة... وملك الأردن يعد بخطة عربية... والقاهرة ستطرح «تصورا متكاملا»

عمّان مستعدة لاستقبال 2000 طفل فلسطيني مريض

الأنباء الكويتية: سلام يدخل السرايا رئيساً للوزراء ويطلب بياناً مباشراً ومقتضباً

صورة جامعة للحكومة الجديدة في بعبدا.. وعون يؤكد: لا تعطيل ولبنان ليس منصة لانتقاد الدول الشقيقة والصديقة