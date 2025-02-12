عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 شباط 2025

الأخبار: الجدل مستمر حول تمديد مهلة 18 شباط وإقتراح فرنسي للنقاط الخمس
حكومة العهد الأولى: موزاييك لا فريق واحد
سلام: إصلاحات الطائف أولًا
غزة: عودة الحرب؟
النهار: عون وسلام للوزراء: خدمة الناس والشفافية تحضيرات لحشد كبير تنتظر سعد الحريري
الجمهورية: البيان قريب والثقة الأسبوع المقبل
عون: الإنتماء والولاء للدولة
الديار: انسحاب «اسرائيلي» مقابل «انتشار» اميركي جنوباً؟
العمل الحكومي انطلق والثقة الاسبوع القادم
ترامب يقلب الطاولة في غزة فماذا عن لبنان؟
اللواء: إنطلاق حكومة إعادة الثقة: العودة الى الطائف لمعالجة المشكلات المزمنة
سلام لحوار مع سوريا وترميم العلاقات مع الخليج: يجب شطب فكرة «شطب الودائع»
البناء: توتر أميركي عربي بسبب مشروع غزة… ومواقف مصرية تؤجل زيارة السيسي / نتنياهو يهدد بالحرب مستقوياً بترامب لكنه يقبل بالعودة إلى تطبيق الاتفاق السبت / الحكومة تبدأ مهامها بالبيان الوزاري والاتجاه لنصوص حفظ التماسك الداخلي
l'orient le jour: Salam : « Nous devons rétablir l'autorité de l’État sur tout le territoire »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يتعهد بإدارة جيدة لغزة... وملك الأردن يعد بخطة عربية... والقاهرة ستطرح «تصورا متكاملا»
عمّان مستعدة لاستقبال 2000 طفل فلسطيني مريض
الأنباء الكويتية: سلام يدخل السرايا رئيساً للوزراء ويطلب بياناً مباشراً ومقتضباً
صورة جامعة للحكومة الجديدة في بعبدا.. وعون يؤكد: لا تعطيل ولبنان ليس منصة لانتقاد الدول الشقيقة والصديقة