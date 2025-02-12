إستكمال التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت

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الأنباء الكويتية: قضائيا، باشر المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، استجواب غراسيا القزي عضو المجلس الأعلى للجمارك سابقا، في إطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.

والقزي أولى الشخصيات التي تم استجوابها، قبل مدير عام الجمارك ريمون خوري. وقد حضر مدير عام الجمارك ريمون خوري أمس أمام القاضي البيطار الذي كان قد أدرج اسمه مع آخرين في ملف التحقيق.

وكان القاضي البيطار حدد جلسة الأمس لاستجواب عدد من المسؤولين في الجمارك اللبنانية، بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، وعضو المجلس غراسيا القزي، بالإضافة إلى العميد في الجمارك عادل فرنسيس.