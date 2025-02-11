الرئيس عون خلال الجلسة الحكومية: الانتماء والولاء للدولة وحدها والمطلوب التصدي للقضايا الملحّة!

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قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء: "‏لا بلد مُفلسًا بل إدارة مُفلسة. فإذا كان البلد مُفلسًا، ينبغي عليه النهوض من خلال الإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين وزراء وحكومة. فلبنان، كدولة، هو الذي يحمي القطاعات ومرافقه كافة".

‏أضاف:"الانتماء والولاء يكونان للدولة وحدها، لا لأي جهة أخرى، والوزراء وُجدوا لخدمة الناس، لا العكس. ما سنعكف عليه هو إصلاح وتطوير الوزارات في ظل الدعم الدولي الكبير الذي تبلغناه. فالفرص متاحة لاقتناص هذا الدعم متى تم تنفيذ الإصلاحات المرجوة. ‏المهم ليس فقط تأليف الحكومة، بل إثبات الثقة من خلال البدء بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية. ‏المطلوب التصدي للقضايا الملحّة حاليًا، وفي مقدّمتها الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، وكيفية تطبيق القرار 1701، مع تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط الحالي رغم التحديات القائمة".

ودعا الى "ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم استخدام لبنان كمنصّة لهذه الانتقادات".