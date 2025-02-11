نتنياهو يطالب ترامب تأجيل الانسحاب من لبنان مرة أخرى!

A + A -

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب، اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل الانسحاب من لبنان مرة أخرى.

وذكرت القناة أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة أدلة تشير إلى أن الجيش اللبناني لم يتعامل مع ما وصفته بانتهاكات حزب الله، الأمر الذي تعتبره تل أبيب تهديدًا مباشرًا لأمنها.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل تعتقد أن واشنطن قد توافق على تمديد وجودها في لبنان لمنع حزب الله من العودة إلى الحدود وتعزيز نفوذه في المنطقة.



وكان قد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأثنين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم تمديد انتشار الجيش الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وزعمت إسرائيل أن "الجيش اللبناني لا ينتشر بشكل فعال ولا يمنع حزب الله من إعادة تنظيم صفوفه، وأن حزب الله يستعدّ للعودة إلى المنطقة الحدودية بمجرد رحيل الجيش الإسرائيلي".