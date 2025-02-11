living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الحزب" يكشف تفاصيل مراسم تشييع السيد!

11
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد القيادي في حزب الله، الشيخ علي ضاهر، خلال المؤتمر الصحافي للجنة العليا لمراسم تشييع الشهيدين، الأمينين العامين لحزب الله حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، بأن يوم 23 شباط 2025 سيشهد "صناعة تاريخ جديد من انتصار الدم على السيف."

وقال الشيخ ضاهر إن يوم وداع الشهيدين سيكون يومًا ملهمًا للأحرار في العالم لعقود قادمة، مؤكدًا أن هذا التشييع هو "يومٌ بحجم الوطن، يومٌ يجمع ولا يفرّق".

وأضاف أن يوم التشييع سيكون أيضًا "يوم تأبين لقائد المستضعفين في مواجهة المستكبرين، ولشهيد الإنسانية في مواجهة الإمبريالية."

وأوضح القيادي أن قيادة حزب الله قررت تشكيل اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيدين، حيث تم تقسيم اللجنة إلى 10 لجان للعمل على تنظيم الحدث. وأشار إلى أن البرنامج المقرر للتشييع سيستمر حوالي ساعة، مع كلمة للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.

كما أعلن أن التجمع الرئيسي سيكون داخل مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وهو المكان الأنسب لاستيعاب الحضور، لافتًا إلى أن شعار "أنا على العهد" يعبر عن تمسك الحزب "حتى الرمق الأخير بأمانة السيد."

من جهة أخرى، كشف الشيخ ضاهر أن الفريق المختص بإرسال الدعوات والتشريفات قد أحصى مشاركة نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية، في مراسم التشييع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   