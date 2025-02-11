المرصد الأوروبي حول "تعيين وزير المالية": لا يمكن أن يطمئن المودعين!

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أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "أكس"، قبيل الاجتماع الأول للحكومة التي يرأسها القاضي نواف سلام، الى انه من الواضح أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي لها الآن أذرع طويلة في لبنان، معنية فقط بالجانب الأمني من المشكلة اللبنانية، وليست معنية بالحرب على الفساد.



وأشار المرصد الى أن ذلك ظهر من خلال الوزراء الذين تم اختيارهم، ولفت المرصد الى ان "تعيين وزير للمالية وهو نتاج خالص لنظام تسبب في الوصول إلى الكارثة الاقتصادية، فضلاً عن أحد عشر وزيراً من أعضاء مجالس إدارة البنوك، لا يمكن أن يطمئن المودعين بشأن استرداد أموالهم المنهوية".





