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إليكم الطرقات المقطوعة بالثلوج!

11
FEBRUARY
2025
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أعلنت غرفة التحكم المروري، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابها عبر منصة "أكس" أن الطرقات الجبلية في لبنان قد تأثرت بشكل كبير بتراكم الثلوج، ما أدى إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية التي تربط المناطق الجبلية.

والطرقات التي تم قطعها بسبب الثلوج تشمل: "عيناتا - الأرز، كفرذبيان - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، الهرمل - سير الضنية، الهرمل - القبيات، ومعاصر الشوف - كفريا".

كما أفادت الغرفة بأن تراكم الثلوج قد أدى إلى تعطيل حركة السير بشكل جزئي أو كلي على بعض الطرق، مما يعوق حركة التنقل بين القرى والمدن الجبلية.

وفي إطار حرصه على السلامة العامة وتفاديًا للازدحام المروري، دعت "غرفة التحكم المروري" السائقين إلى التريث قبل الانطلاق على الطرقات الجبلية، خصوصًا في ظل الظروف الجوية الحالية.

وأوصت السائقين بالتأكد من حالة الطرقات قبل التوجه إلى وجهاتهم، عبر الاستفسار من غرف عمليات المناطق أو من خلال الاتصال على الخط الساخن 1720. كما يمكن متابعة التحديثات عبر الموقع الرسمي للـ "التحكم المروري" على منصة "اكس".

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