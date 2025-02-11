تهجير للبنانيين من داخل سورية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في شأن التطورات الخطرة على الحدود الشرقية مع سورية بعد ايام من الاشتباكات بين العشائر وقوات الادارة السورية الجديدة، فقد كشفت الوقائع الميدانية ان ما حصل يتجاوز الادعاءات السورية حول ملاحقة مهربين وخارجين على القانون من الجانب السوري للحدود، حيث فرض المسلحون السوريون تهجيرا قسريا على نحو 30 الف لبناني من لون طائفي محدد كانوا يعيشون في قرى داخل الحدود السورية، وقد سادت حالة من التوتر امس على الرغم من توقف الاشتباكات وانتشار الجيش وتراجع العشائر الى خطوط خلفية. ولا تنفصل هذه التحديات عن حالة الغليان في المنطقة التي تتجه نحو فوضى عارمة غير معروفة المعالم في ظل «البلطجة» الاميركية واصرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على فرض تهجير الفلسطينيين من غزة، ما اثار غضبا عارما لدى حكومات الدول العربية التي تعقد قمة عربية في 27 الجاري في القاهرة لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق.