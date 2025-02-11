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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 شباط 2025

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الأخبار: أميركا ترفض طلب إسرائيل تمديد فترة الإنسحاب من الجنوب
جعجع يهوى المعارك الخاسرة... و"يتعرّف" إلى وزرائه
البيان الوزاري: طواحين خصوم المقاومة
الحدود اللبنانية- السورية: مهربون أم حصار للمقاومة

 

 

 


النهار: الحكومة تقلع نحو بيان وزاري يختبر تحدياتها... فرنسا تسعى لإقناع إسرائيل بإخلاء التلال الخمس

 

 

 


اللواء: «جلسة البيان»: أولويات النهوض ومقاربات جديدة للتعامل مع التحديات الحدودية
«إجتماع فئوي» نافر في معراب.. وأورتاغوس تعود قبل الثلاثاء.. وصمت أميركي حول تأخير الإنسحاب

 

 

 


الجمهورية: البيان الوزاري يكمّل خطاب القسم
المغتربون عائدون

 

 

 


الديار: الحدود الجنوبية والشرقية «قنبلة» موقوتة في طريق الحكومة
اسرائيل تروّج لتأجيل جديد ولبنان ينتظر الموقف الاميركي!
الجيش يرفع جهوزيته بقاعا وتهجير للبنانيين من داخل سورية

 

 

 


البناء: ترامب سوف يشتري غزة ويمتلكها… ونتنياهو يردّ على الانتقادات بإعلان النصر / المقاومة في غزة تعلّق التبادل بسبب الانتهاكات… واختبار حاسم لموازين القوى / الحكومة اليوم لصورة تذكاريّة ولجنة البيان… ووزراء يتبرّعون بمواقف استباقية

 

 

 


l'orient le jour: Déclaration ministérielle, confiance... : le gouvernement face à ses premiers tests

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب: قد تُفتح أبواب الجحيم إذا لم يعد الرهائن من غزة بحلول السبت

 

 


الأنباء الكويتية: لبنان أمام حدث غير مسبوق: عودة الدولة إلى الجنوب من دون أي سلاح آخر للمرة الأولى بشكل ناجز منذ أكثر من 55 عاماً
ثلاثة مواعيد تنتظر الحكومة الجديدة أبرزها الانسحاب الإسرائيلي

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