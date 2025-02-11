عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 شباط 2025

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الأخبار: أميركا ترفض طلب إسرائيل تمديد فترة الإنسحاب من الجنوب

جعجع يهوى المعارك الخاسرة... و"يتعرّف" إلى وزرائه

البيان الوزاري: طواحين خصوم المقاومة

الحدود اللبنانية- السورية: مهربون أم حصار للمقاومة



النهار: الحكومة تقلع نحو بيان وزاري يختبر تحدياتها... فرنسا تسعى لإقناع إسرائيل بإخلاء التلال الخمس



اللواء: «جلسة البيان»: أولويات النهوض ومقاربات جديدة للتعامل مع التحديات الحدودية

«إجتماع فئوي» نافر في معراب.. وأورتاغوس تعود قبل الثلاثاء.. وصمت أميركي حول تأخير الإنسحاب



الجمهورية: البيان الوزاري يكمّل خطاب القسم

المغتربون عائدون



الديار: الحدود الجنوبية والشرقية «قنبلة» موقوتة في طريق الحكومة

اسرائيل تروّج لتأجيل جديد ولبنان ينتظر الموقف الاميركي!

الجيش يرفع جهوزيته بقاعا وتهجير للبنانيين من داخل سورية



البناء: ترامب سوف يشتري غزة ويمتلكها… ونتنياهو يردّ على الانتقادات بإعلان النصر / المقاومة في غزة تعلّق التبادل بسبب الانتهاكات… واختبار حاسم لموازين القوى / الحكومة اليوم لصورة تذكاريّة ولجنة البيان… ووزراء يتبرّعون بمواقف استباقية



l'orient le jour: Déclaration ministérielle, confiance... : le gouvernement face à ses premiers tests

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: ترمب: قد تُفتح أبواب الجحيم إذا لم يعد الرهائن من غزة بحلول السبت



الأنباء الكويتية: لبنان أمام حدث غير مسبوق: عودة الدولة إلى الجنوب من دون أي سلاح آخر للمرة الأولى بشكل ناجز منذ أكثر من 55 عاماً

ثلاثة مواعيد تنتظر الحكومة الجديدة أبرزها الانسحاب الإسرائيلي