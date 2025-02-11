الشرق الأوسط السعودية: بيروت تتشدد مع الطائرات الآتية من العراق

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

بدأ جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إجراءات أمنية مشددة على الرحلات المقبلة من العراق إلى بيروت وإخضاعها لتفتيش دقيق، أسوة بالرحلات الآتية من إيران، تحسباً لإدخال أموال أو أرصدة لصالح «حزب الله»، وفق ما أفادت معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وبينما قال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية، سواء المقبلة من العراق أو من إيران روتينية، وشبيهة بالإجراءات المعتمدة على الرحلات المقبلة من كلّ دول العالم».

كشف مصدر أمني في المطار عن «تدابير استثنائية تطال الرحلات الآتية من بغداد أسوة بالتدابير التي تخضع لها الطائرات الآتية من إيران».

وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التدابير «تشمل كلّ الأشخاص والحقائب والطرود الآتية على متن هذه الرحلات».