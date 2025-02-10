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وفد من حزب الله زار المرابطون

10
FEBRUARY
2025
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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، والأخوة أعضاء الهيئة، وفداً من حزب الله ضم عضو المجلس السياسي معالي الوزير السابق محمود قماطي، والحاج غالب أبو زينب والدكتور علي ضاهر وسعيد ناصر الدين، في مقر المرابطون.
معالي الوزير محمود قماطي أكد على تفعيل الحالة الوطنية بشكل مشترك لكل القوى والأحزاب الوطنية التي تدعم وتؤيد وتساند وتشارك في المشروع المقاوم، لأن المقاومة قوة للوطن وضرورة للدفاع عنه وحامية له، خصوصاً فيما يتعرض له من الاعتداءات الصهيونية والاخطار الخارجية، التي تتزايد يوماً بعد يوم، مشدداً على ضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي في ١٨ شباط، وأن لا يتكرر أي موقف رسمي لبناني بالموافقة على التمديد مجدداً، لأن سيادة وكرامة أي دولة ووطن، لا تكون إلا بمواجهة العدوان، والعمل على إخراج جنود الإحتلال من أراضيه.

بدوره، شكر العميد مصطفى حمدان الوفد على ما بذلته المقاومة من صمود حتى آخر لحظة من العدوان الاسرائيلي على لبنان، وما قدمته من تضحيات جسام، وفي مقدمتها شهيد الأمة العربية والإسلامية، سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله، مؤكداً أن هذه الدماء الطاهرة ودماء المقاومين رجال الله ورجال السيد حسن رفعت رؤوسنا عالياً، كما كان يقول القائد جمال عبد الناصر:" ارفع رأسك يا أخي فإن عهد الاستعمار قد زال"، وكما أيضاً نعود لنقول كما علمنا السيد حسن لانه المثل والمثال: "هيهات منا الذلة".

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