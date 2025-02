Bassil: La ausencia de criterios unificados impidió el nacimiento del gobierno y no aceptamos que se nos etiquete o subestime

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, en un discurso sobre el expediente gubernamental, señaló que "la escena de ayer incluía dos defectos principales", explicando: "En primer lugar, la reunión tuvo lugar para la emisión de decretos sin acuerdo entre el presidente de la República Joseph Aoun y el Primer Ministro designado Nawaf Salam, lo que llevó a un precedente «feo» para no emitir los decretos."

Añadió que "también parecía que el presidente del Parlamento se había convertido en un socio en la formación del Gobierno y que sólo se emitían con su aprobación".

Subrayó que "la escena consagra una realidad inconstitucional y poderes que no están estipulados en la constitución, lo que es una escena inapropiada porque no incluye claridad y transparencia», considerándola «un comportamiento peligroso que conduce a la confrontación, todo por no adoptar criterios claros que son los únicos que garantizan un fácil nacimiento del gobierno."

Bassil subrayó que la ausencia de criterios impidió el nacimiento del gobierno y nos impidió aceptar entrar en un gobierno con "gente bien y mal" y si otros aceptan, nosotros no aceptaremos y no estamos apegados al poder y lo más fácil para nosotros es ir a la oposición.

Bassil presentó el sesgo, la discriminación y la disparidad que se produjo al adoptar los criterios, y dijo: "En primer lugar está el sesgo, para los drusos, los dos nombres que se propusieron y se aprobaron las carteras, y los “chiíes” son los que nominan y el Primer Ministro aprueba o rechaza, incluso si nominaron a políticos o políticos distintos de los criterios establecidos por el Primer Ministro y fue aprobado mientras que él impidió esto a los demás y lo permitió para sí mismo porque también nominó a políticos y políticos y les dio el Ministerio de Finanzas.

Añadió: Cuando uno de ellos trató de objetarles o pedir otros nombres, la respuesta le llegó que este es el nombre, y los nombres restantes fueron aprobados inmediatamente o se pidió cambiar algunos de ellos y fueron cambiados, mientras que el quinto nombre, a causa del cual se produjo la cuestión, vino de fuera para que los chiítas solos no tuvieran el monopolio de la representación chiíta y se destruyera el gobierno con sus estatutos.

Bassil subrayó que resolver este asunto es fácil adoptando los mismos criterios con los demás, pero para los cristianos y suníes, el Primer Ministro designado es el que nombra aunque si algún equipo se opone, él se lo impondrá, señalando que «lo más importante del asunto es que el equipo cristiano en cuestión intentó convertir su derrota y humillación en una victoria anunciando que habían conseguido una o dos carteras, y él ya había anunciado en los medios de comunicación que las rechazaba, y la verdad es que acudieron al Primer Ministro porque nombró esas carteras."

confirmó Bassil: "Nos negamos a que nos pasara esto, pero la cuestión es que con el consentimiento del partido cristiano interesado, las Fuerzas Libanesas, dio cobertura a esta violación aceptándola y consagró una nueva desgracia para los cristianos sólo para decir que ganaron y consiguieron el número de carteras que querían, y lo peor de esta práctica es que el equipo interesado lo hizo sólo para decir que ganó y consideró que prometía o a cambio de esto consigue "nuestra eliminación" del gobierno."

Bassil añadió: "Esto ocurrió en 1990 al aceptar Taif y cubrir la entrada en el Palacio de Baabda sólo para ser relevado de Michel Aoun, como ocurrió al "paralizar" la ley ortodoxa para que el ganador no fuera Michel Aoun, y lo mismo hizo con los poderes del Presidente de la República en la formación del gobierno, renunciando a ellos sólo porque quien los ejerce es Michel Aoun". Continuó: "Toda su historia cubre una pérdida que afecta a todos los cristianos sólo para poder anular a uno de sus oponentes cristianos, y esta práctica se repite, independientemente de si es necesario o queremos estar en el gobierno."

Bassil se refirió a la cuestión de las carteras y los tamaños, señalando que "un bloque pequeño obtiene cuatro carteras mientras que un bloque cuatro veces mayor que él sólo puede obtener dos carteras, ninguna de las cuales es esencial, y otro ejemplo es que un bloque mediano obtiene dos carteras principales mientras que otro bloque dos veces mayor que él obtiene dos carteras".

Añadió: Estos son simples ejemplos y hay muchos otros para mostrar cómo el no seguir los criterios puede "volar" la formación del gobierno, y esto es para indicar cómo el Movimiento no acepta ser tratado de esta manera.

Bassil enfatizó: El Movimiento quiere estar al lado del pacto y quiere participar en cualquier posibilidad de éxito para el país y contribuyó a la entrega del Primer Ministro y quiere facilitar la tarea del Presidente participando en el gobierno sin techos altos, pero hay partidos que quieren limitarlo para sacarlo, y somos conscientes de este asunto y por eso facilitamos y cooperamos, pero hay cuestiones de principio relacionadas con la pérdida del componente que representamos y por lo tanto no podemos comprometerlas, podemos preferir estar en la oposición, lo que es popularmente rentable, pero el resultado es una pérdida para el componente que representamos y un desperdicio del derecho que previamente conseguimos en términos de logros y la restauración del tamaño y papel plenos que se le dio y la asociación nacional plena consagrada en la carta y la constitución."

Bassil dijo: "Si las "Fuerzas" u otros hubieran obtenido este tamaño, se lo habrían dado a otros, por lo que nuestra aceptación de esta pérdida y nuestra firma de la misma es una negación de todo lo que hemos conseguido y un reconocimiento, sumisión y aceptación de la pérdida de estos derechos."

Bassil subrayó que el movimiento no aceptará que nadie nombre representantes por nosotros. ha subrayado: "entendemos que nuestros representantes deben ser competentes, especializados y eficaces, y entendemos que el Presidente de la República y el gobierno tendrán notas sobre un nombre o lo rechazarán o pedirán sustituirlo, como hizo con el dúo, pero no aceptaremos que alguien nombre a alguien por nosotros, como hicieron con las "Fuerzas".

Continuó: "Tampoco aceptaremos que tomemos menos de lo que nos corresponde, y esto es un derecho de las personas a las que representamos, y lo que ocurre en este ámbito es que Nawaf Salam toma de nuestra parte para su propia parte y nombra a un gran número de ministros cristianos para su propia parte, y el número es tan grande que no se puede tolerar ni aceptar, es decir, está reduciendo el tamaño de un bloque cristiano para nombrar a un sustituto, pero ¿es esto algo que hace con otros componentes o sólo lo hace con los cristianos y los suníes?

Añadió: "No aceptaremos que se nos cuente en contra de nadie, hemos pagado un alto precio, que es el precio de nuestra libertad de decisión e independencia", y añadió:

"¿Por qué insiste en contarnos como parte de un equipo con el que no tenemos ninguna alianza ni entendimiento, y ya hemos practicado esto y lo último que hicimos fue elegir la presidencia de la República y nombrar al primer ministro, y si hubiéramos seguido la voluntad del dúo chií, habría llegado Najib Mikati y no Salam, así que cómo puede contarnos con el dúo chií con un tercio de bloqueo".

Y añadió: "Si quieren que el dúo chií consiga el tercio, reduzcan el número de sus ministros o reduzcan el número de ministros de sus aliados reales, no reduzcan el número de nuestros ministros", considerando que no hay necesidad de reducir el número de ministros de nadie porque no podemos aliarnos con el dúo chií para perturbar el gobierno, y si quieren que el dúo no perturbe el gobierno, o le quitan el quinto ministro o consiguen un compromiso de él y de otros para no perturbar el gobierno, aunque los cinco ministros estén ausentes.

Bassil hizo un llamamiento al Presidente designado para que corrija el rumbo y hemos depositado nuestras esperanzas en él para lograr un cambio a mejor y no a peor. Él es capaz de formar su gobierno con justicia y al final, el Presidente de la República sigue siendo la garantía de mantener la aplicación de la Constitución, considerando que el momento actual es de solidaridad y de evitar que el país se vea arrastrado a un enfrentamiento al que algunos forasteros quieren que lleguemos.

Subrayó: Hay un escenario popular que se dibujará el 14 de febrero y el 23 de febrero que debemos respetar, y hay otro escenario que debemos respetar el 32 de febrero.

Concluyó diciendo: Hay una peligrosa escena externa que se pintará en la frontera sirio-libanesa, y hay una peligrosa escena externa que se pintará después del 18 de febrero, y hay una escena sísmica que se pintará en la región, y sus repercusiones en el Líbano serán grandes, la más peligrosa de las cuales es un nuevo intento de reasentamiento, por lo que se requiere solidaridad para evitar un enfrentamiento entre los libaneses.