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عشاء سنوي بمناسبة عيد مار مارون بحضور منسق عام كولكو كندا ومنسق هيئة مونتريال

10
FEBRUARY
2025
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برعاية سيادة المطران بول مروان تابت، أسقف أبرشية كندا المارونية، أقامت كاتدرائية مار مارون العشاء الرعوي السنوي بمناسبة عيد القديس مار مارون، شفيع الطائفة، وذلك مساء السبت ٨ شباط ٢٠٢٥.

وقد لبّى منسق عام كولكو كندا ومنسق هيئة مونتريال أنطوان مناسا دعوة العشاء، يرافقه وفدٌ من مسؤولي كولكو كندا، ضم كل من :
• عبير شمعون – مسؤولة الانتخابات.
• فادي القسيس – مسؤول لجنة الشباب.
• سايد ملحم – مستشار الشؤون السياسية.
• وأعضاء الهيئة التنفيذية في هيئة كولكو مونتريال، إلى جانب عدد من مسؤولي اللجان والرفاق.
تخلل العشاء برنامجٌ فنّي، وكانت هذه المناسبة المباركة فرصةً لتجديد أواصر المحبة والإيمان، ولتأكيد الالتزام المشترك بخدمة الكنيسة والمجتمع.
وبهذه المناسبة، تقدمت هيئة كولكو - كندا بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سيادة المطران بول مروان تابت على رعايته الأبوية ودعمه الدائم، كما شكرت اللجنة المنظمة وجميع من ساهم في إنجاح هذا الحدث، ليبقى عيد مار مارون مناسبة تجمع القلوب وتوحّد الجهود لما فيه خير الطائفة وأبنائها في كندا والعالم.

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