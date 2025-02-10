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ميقاتي دان كلام نتنياهو!

10
FEBRUARY
2025
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دان الرئيس نجيب ميقاتي ما ادلى به رئيس حكومة اسرائيل من أن "المملكة العربية  السعودية تملك ما يكفي من الأراضي لتأسيس دولة للفلسطينيين".

وقال الرئيس ميقاتي: "إن هذا التصريح ينم عن إنكار تام للقضية الفلسطينية وتضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل ارضه وقضيته والتي دفع ثمنها آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين في دول الشتات. كما أنه يتجاهل ثوابت المملكة العربية السعودية لجهة حق الشعب الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة على أرضه، وهو صاحب حق فيها وليس دخيلا عليها. كما ان هذا التصريح يتغافل عمدا عن كل المبادرات العربية للسلام، وأبرزها مبادرة بيروت للسلام، التي اطلقتها  المملكة العربية السعودية في قمة جامعة الدول العربية التي انعقدت في بيروت في آذار2002، والتي تدعو الى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ  الخامس من حزيران عام 1967" .

اضاف: "لا نقاش في حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، تطبيقا للقرارات الدولية وتمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني التي يتم انتهاكها، لا بل استباحتها بشكل مستمر من قبل إسرائيل، ونحن في لبنان من أكثر الدول المعنية بهذا الملف كون لبنان يستضيف آلاف الإخوة الفلسطينيين منذ بداية محنة تهجيرهم، ودفع أثمانًا باهظة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ويتشاطر مع الإخوة الفلسطينيين الإمكانات القليلة المتاحة لديه" .

وشدد على أن "العمل على حل هذا الصراع هو مفتاح الحل لكل أزمات المنطقة. أما استمرار الصراع، من دون حل، فمن شأنه أن يُدخل المنطقة في أزمات متتالية لا يمكن توقع نتائجها وانعكاساتها. ونحن نتطلع إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر عدالة في إصدار القرارات الدولية وفرض تطبيقها لضمان السلام العادل والشامل في منطقتنا" .

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